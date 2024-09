L’indennizzo per la pertinenza inutilizzabile durante i lavori

La domanda Nel mese di ottobre 2023, sono iniziati lavori condominiali straordinari per l’incremento dell’efficienza sismica, determinati dalla necessità di un rinforzo strutturale su alcune travi, a causa di lesioni scoperte negli ultimi anni, che hanno comportato prima l’intervento dei Vigili del fuoco e poi una successiva diffida da parte del Comune per eseguire i lavori. Negli ultimi mesi, alcuni condòmini, che hanno la proprietà di determinate cantine (sottostanti il fabbricato) e di box auto (adiacenti al fabbricato), hanno chiesto un “ristoro” al condominio per il mancato utilizzo del loro bene. Vorrei sapere se ne hanno effettivamente diritto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 settembre 2024

Per rispondere alla domanda del lettore, vanno contestualizzati due momenti giuridici e fattuali differenti: il primo è quello collegato alla necessità di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (che compete all’assemblea dei condòmini, ex articolo 1135 del Codice civile, salvo che si tratti di spesa urgente per cui l’amministratore...