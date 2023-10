L’installazione del servoscala nel condominio con più lotti di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda Abito in un condominio costruito negli anni 70, diviso in tre lotti a “U” funzionalmente indipendenti, e tutti senza ascensore, rispettivamente formati da sei, cinque e cinque appartamenti. Ciascun lotto ha il proprio accesso indipendente pedonale e carrabile, nonché il proprio contatore elettrico. Preciso che sia io che mia moglie siamo ultrasettantenni e che, pur non essendo disabili, affrontare 60 scalini più volte al giorno è per noi sempre meno agevole. Vorrei installare una servoscala, anche totalmente a mie spese, che raggiunga il mio attico al secondo piano. La maggioranza per deliberare questa innovazione andrebbe calcolata con riferimento ai soli cinque condòmini della mia scala, visto che gli altri 11 non sarebbero minimamente coinvolti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 23 ottobre

La legge 13/1989, contenente disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, stabilisce all’articolo 2, primo comma, che l’assemblea di condominio, in prima e seconda convocazione, può - con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del Codice civile - adottare deliberazioni contro l’abbattimento delle barriere stesse. Il secondo comma aggiunge che, qualora il condominio rifiuti di assumere o non assuma - entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto - la delibera per eliminare le barriere architettoniche, può essere installato, a spese dal condomino richiedente, un servoscala al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici. È stato più volte ribadito in giurisprudenza che la legge 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché non sarebbe necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap (Cassazione civile, sezione II, sentenza 26 febbraio 2016, n. 3858).

Quanto alla domanda in merito al quorum assembleare richiesto, si ritiene che, nel caso prospettato, si sia di fronte a una ipotesi di condominio parziale: «Si ha “condominio parziale” quando un bene è destinato, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o al godimento esclusivo di una parte soltanto dell’edificio condominiale, formando oggetto di un autonomo diritto di proprietà in capo ad una parte soltanto dei condòmini e non in contitolarità di tutti; ne consegue che i partecipanti non hanno il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione dell’assemblea e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare» (Corte d’appello di Sassari, sezione I, sentenza 12 luglio 2022, n. 218, conforme a Cassazione civile, sezione II, sentenza 22 giugno 2022, n. 20112). Pertanto, parteciperanno alla delibera solo i cinque condòmini della scala interessata alla eventuale installazione del servoscala.