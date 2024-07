La delibera sul risarcimento vincola come un contratto

La domanda

In un’assemblea condominiale è stato verbalizzato che un condomino ha subìto danni alla sua autovettura a seguito di infiltrazioni d’acqua nei locali box. È stato quindi deliberato che il condominio accetta il preventivo presentato dal danneggiato e rimborserà la somma in tre rate mensili. Successivamente, analizzando nel dettaglio il preventivo, questo è sembrato eccessivo, e il condominio, pur confermando la volontà di risarcire il danno, ha verbalizzato la necessità di avere a disposizione almeno altri due preventivi, per valutare più compiutamente l’onere del risarcimento. Il condomino danneggiato non intende far eseguire altri preventivi e minaccia una causa, avendo in mano una delibera che prevede il risarcimento come da suo preventivo. Precisando che nessun altro condomino era presente al momento della valutazione del danno nella carrozzeria scelta dal danneggiato, si vorrebbe sapere se il condominio ha il diritto di chiedere altri preventivi nonostante la delibera già presa. Una seconda delibera potrebbe annullare o modificare la precedente?