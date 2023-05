La perdita dal tubo comune va divisa secondo i millesimi di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda La domanda

Nel mio condominio la fornitura di acqua è centralizzata e l’acqua viene utilizzata sia per le parti comuni che per le singole unità immobiliari, ciascuna provvista di un contatore per il calcolo dei consumi. Recentemente si è verificata una notevole perdita di acqua dalla tubatura condominiale che attraversa il cortile. Poiché ne è nata una discussione tra condòmini, vorrei sapere come è corretto ripartire il consumo derivante da questa perdita.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile

La ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, nel caso non vi siano contatori installati in ogni singola unità immobiliare, dev’essere fatta con riferimento al primo comma dell'articolo 1123 del Codice civile (Cassazione civile, sentenza 7119/2022). Il criterio di divisione preferito dalla giurisprudenza è quello dell'effettivo consumo per ciascun condomino, rilevato con adeguata strumentazione tecnica. Tuttavia, anche in presenza...