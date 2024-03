La proroga dell’incarico vale anche per il consiglio di condominio

La domanda

Il regolamento contrattuale del nostro condominio prevede che i consiglieri, se nominati, operano per un solo anno. Il verbale dell’assemblea di nomina dei consiglieri si limita soltanto a nominarli, senza quindi indicare la durata né correlare la durata a quella dell’amministrazione. Vorrei avere conferma del fatto che per il consiglio di condominio non opera la “prorogatio”, come invece è previsto per l’amministratore.