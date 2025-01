La tabella contrattuale si cambia solo all’unanimità

La domanda

La tabella millesimale di un condominio, approvata contrattualmente nel 1927, stabilisce una ripartizione fondata sui vani e accetta che gli alloggi dell’ultimo piano abbiano un valore inferiore, ragion per cui a questi viene riconosciuto uno “sconto” del 20% circa rispetto agli alloggi di eguale consistenza siti nei piani più bassi. Dal momento che questo criterio non soddisfa più quanto previsto dall’articolo 1123 del Codice civile (per il quale bisogna fare riferimento ai millesimi proporzionali al valore degli immobili), chiedo se sarebbe possibile variare la tabella millesimale originaria e, in caso di risposta affermativa, con quali procedure e quale maggioranza.