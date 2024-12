La terrazza «esclusiva» che sta tra due condomìni

La domanda

Tra il condominio in cui abito e il condominio di fronte c’è una terrazza di proprietà esclusiva, che copre alcuni box seminterrati. Volevo capire se la pulizia periodica di questa terrazza spetta al proprietario esclusivo, ai proprietari dei box, ai due condomìni oppure a tutti e tre, e in quale misura per ciascuno. Lo chiedo perché capita che dai balconi dei condomìni cadano sulla terrazza erba e oggetti vari, o che dalla strada entrino sacchetti, pezzi di carta eccetera.