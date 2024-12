Ricorso al giudice quando non si raggiunge il quorum

La domanda

In un condominio di 400 box, da almeno quattro anni non si riesce raggiungere il quorum né la maggioranza qualificata per prendere qualsivoglia decisione. Ci sono decisioni da prendere per la sicurezza, l’installazione di una linea telefonica mobile e delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, e altro ancora. Il regolamento di condominio non prevede eventuali penalità per la non partecipazione alle assemblee, gli inviti vanno a vuoto e l’amministratore dice che non si può fare nulla.Non c’è alcuna possibilità di cambiare questa situazione, introducendo una penale per assenteismo, abbassando il quorum o in qualche altro modo?