Lavori al lastrico esclusivo, «coinvolte» le parti coperte

La domanda Amministro un condominio con un lastrico solare di proprietà esclusiva, che a breve sarà sottoposto a manutenzione straordinaria. Ho proposto un riparto delle spese come stabilito dall’articolo 1126 del Codice civile, ma alcuni condòmini hanno dissentito, affermando che il loro appartamento è coperto da quel lastrico solare soltanto in piccola parte e che, dunque, non intendono pagare per l’intero ammontare dei loro millesimi di proprietà, come invece stabilisce la citata disposizione del Codice civile. Qual è il parere dell’esperto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 gennaio 2025

Sempreché il regolamento condominiale contrattuale (se sussistente) non contenga una disposizione diversa, le spese di rifacimento del lastrico solare si ripartiscono in base all’articolo 1126 del Codice civile, per il quale, «quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti ...