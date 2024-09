Le chance di modifica da parte dell’assemblea

La domanda

Il nostro condominio è composto da 28 proprietari. Uno di essi ha, da sempre, una stanza che originariamente apparteneva al palazzo adiacente, e che non rientra nel computo delle tabelle millesimali del nostro edificio né, credo, dell’altro. Un altro condomino, che - a parità di millesimi - ha un appartamento di fatto più piccolo di quello con la stanza “extra” dell’edificio adiacente, si è lamentato, chiedendo all’intero condominio la revisione delle tabelle. Tale revisione implicherebbe il pagamento di una somma attorno ai 150-200 euro per ciascun condomino e non farebbe variare di molto le attuali tabelle millesimali. È possibile - trovando un accordo tra condòmini per un nuovo riparto dei millesimi, che tenga conto della stanza in più in un appartamento e adegui, di conseguenza, le quote degli altri condòmini - portare la nuova tabella millesimale in riunione di condominio per l’approvazione, senza spese? Qual è la maggioranza richiesta per chiedere la revisione delle tabelle millesimali? E quella per approvare la nuova tabella millesimale, elaborata sulla base di un accordo tra condòmini?