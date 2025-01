Legionella in condominio: anche responsabilità penali per gli amministratori

I condomìni italiani, da oltre un anno, si trovano ad affrontare una nuova realtà normativa, che introduce una serie di obblighi e sanzioni in materia di sicurezza delle acque potabili negli edifici. All’interno degli impianti idrici possono infatti annidarsi batteri come la legionella, che possono essere altamente nocivi per l’essere umano. Il Decreto 18 del 23 febbraio 2023 introduce una serie di obblighi di controllo e manutenzione a carico degli amministratori.

Sanzioni amministrative previste dal Dl 18/2023

In base a quanto previsto dall’articolo...