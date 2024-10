Minicondominio, in RP un rigo per ciascuna unità

La domanda Ai fini della detrazione da superbonus, quale codice occorre indicare, nella sezione IV del quadro RP del modello Redditi, qualora siano state sostenute spese per l’isolamento termico di un edificio (pareti verticali e copertura) composto da quattro unità immobiliari prive di accessi indipendenti, accatastate autonomamente e appartenenti a un unico proprietario? Come si espongono queste spese nel modello Redditi? In un solo rigo o su più righi, ai fini del rispetto dei massimali previsti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 ottobre 2024

Nel caso in esame, al fine di beneficiare del superbonus al 110 per cento (oggi 70 per cento), per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali su un edificio composto da quattro unità immobiliari distintamente accatastate e appartenenti a un solo proprietario (minicondominio con unico proprietario, ex articoli 119 e 121 del...