Necessario approvare una apposita tabella millesimale per le spese di scale e ascensori

La domanda

Allegate al regolamento contrattuale - a sua volta inserito nel rogito - del condominio di cinque piani nel quale risiedo, ci sono solo le tabelle millesimali di proprietà dell’appartamento e del box attribuito all'appartamento. Il condominio è servito da due distinti ascensori, uno per scala, non comunicanti fra loro. Mancano le tabelle relative agli ascensori e alle scale. Da diversi anni l’amministratore, nel riparto delle spese condominiali, in merito all’utilizzo degli ascensori applica una tabella, mai sottoposta alla preventiva approvazione dell’assemblea. Ritengo non sia lecito. Cosa fare? A chi rivolgersi? Esiste giurisprudenza in merito?