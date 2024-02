Niente obbligo, è possibile fare a meno delle tabelle millesimali

La domanda È sempre obbligatorio che il condominio si doti delle tabelle millesimali?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio

Il condominio non necessita di tabelle millesimali e può teoricamente funzionare anche in assenza di esse. D’altra parte non esiste alcuna norma che obblighi uno stabile a dotarsi delle tabelle. Sul punto, la Corte di cassazione (sentenza 12471 del 19 luglio 2012) ha osservato che le tabelle «(…) possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale...