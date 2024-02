Non si ha diritto a benefici se si amplia un alloggio

La domanda Ci sono particolari bonus edilizi relativi all’ampliamento di una casa? Se un soggetto realizza l’ampliamento di una costruzione già esistente, a quale bonus ha diritto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 febbraio 2024

Solitamente i bonus edili riguardano solo le manutenzioni, le ristrutturazioni e i restauri e risanamenti conservativi, vale a dire lavori su edifici esistenti, e non gli ampliamenti degli stessi. Fa eccezione solo il bonus per i box auto. In particolare, sono detraibili dall’Irpef al 50% le spese relative agli interventi per la «realizzazione di autorimesse o posti...