Operazioni dei minicondomìni: il conto corrente è d’obbligo di Matteo Rezzonico









La domanda Sono intestatario del codice fiscale (nonché dell’unico contatore dell’acqua) del minicondominio in cui vivo, che è composto da cinque unità immobiliari. A seguito dell’ingresso nel libero mercato, ora abbiamo un nuovo fornitore di energia elettrica, e quello vecchio ci ha liquidato, tramite assegno postale, la cauzione inizialmente depositata. Vorrei sapere se siamo obbligati ad aprire un conto corrente condominiale o se l’assegno può essere incassato diversamente.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 6 novembre

Le norme condominiali trovano applicazione anche nel caso di un condominio di soli cinque partecipanti. Conseguentemente, l’articolo 1129, settimo comma, del Codice civile, per il quale l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, non è oggetto di deroga, pur in presenza dell’amministrazione “di fatto” da parte di un condomino.