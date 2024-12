Professione CTU. Consulenza tecnica d'ufficio e prudente apprezzamento del giudice

La sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. III, 12 aprile 2021, n. 1141, tocca un tema cruciale nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e del ruolo del giudice nel processo civile. La decisione mette in luce diversi aspetti significativi che meritano un commento dettagliato.

Contesto e portata della sentenza

La sentenza stabilisce che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria. Questo distingue chiaramente la CTU dagli altri mezzi di prova, sottolineando che essa non è a disposizione delle parti, ma è soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito. In altre parole, la decisione di nominare un consulente tecnico e l'eventuale motivazione di un diniego rientrano nella discrezionalità del giudice e possono essere desunti implicitamente dalle argomentazioni...