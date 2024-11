Professione CTU. Funzioni del consulente tecnico

La sentenza del Tribunale di Torino, Sez. I, 20 gennaio 2022, n. 205 offre una disamina dettagliata del ruolo e delle responsabilità del consulente tecnico d'ufficio (CTU). Questa decisione è rilevante non solo per gli aspetti tecnici e procedurali che delinea, ma anche per le implicazioni etiche e professionali che comporta per i CTU operanti nel sistema giudiziario italiano.