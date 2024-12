Sconto in fattura su opere accessorie «extra Cilas»

La domanda

Amministro un condominio che, dopo il rilascio di una Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus), avvenuto a novembre 2022, ha iniziato i lavori nel corso del 2023. Proprio a causa di questi interventi, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, il condominio ha dovuto sostenere lavori di manutenzione ordinaria, per l’ammaloramento del lastrico solare e il deterioramento dei balconi in facciata, conseguenti allo smontaggio dei ponteggi, che non erano previsti nella Cilas. Il general contractor, che ha eseguito i lavori di superbonus, si è offerto di provvedere anche a queste ulteriori opere, rendendosi disponibile a praticare lo sconto in fattura. Per questi lavori, è stato presentato al committente un unico documento, emesso e pagato a giugno 2024. Ai fini dell’articolo 1, comma 5, del Dl 39/2024, posso dimostrare l’effettuazione dei lavori di manutenzione entro il 30 marzo 2024 con le fatture di acquisto ricevute e pagate dal general contractor, in virtù del contratto di appalto stipulato con il condominio?