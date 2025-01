Se l’amministratore non fa verifiche sul riscaldamento

La domanda

Nel nostro condominio l’impianto di riscaldamento centralizzato non funziona correttamente. La scorsa stagione molti condòmini avevano consumi volontari molto bassi, mentre i valori dei consumi involontari, determinati prevalentemente da dispersioni dell’impianto, risultavano molto elevati, con costi addebitati molto consistenti. Abbiamo fatto presente il problema all’amministratore, chiedendo di fare intervenire un tecnico per le verifiche del caso, ma ha risposto che le strutture sono molto vetuste e le dispersioni sono, pertanto, molto elevate, ragion per cui - a suo avviso - il problema non è risolvibile. Ha aggiunto che si sarebbe comunque interessato, ma fino a oggi non si è saputo nulla. Come facciamo, noi condòmini, a sapere se c’è qualcosa che non funziona nell’impianto e che determina dispersioni elevate?