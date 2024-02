Spese di riscaldamento: i consumi volontari valgono almeno il 50%

La domanda Dopo la sostituzione della caldaia, l’assemblea di condominio deve redigere la nuova tabella per la ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato. Qual è il criterio più equo e corretto da applicare?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 26 febbraio 2024

Il Dlgs 73 del 14 luglio 2020 ha stabilito che per la ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio non è più obbligatorio rifarsi alla norma tecnica Uni 10200, che per qualche anno è stato l’unico punto di riferimento per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici. La norma – che ha modificato l’articolo 9 comma 5 lettera d) del Dlgs 102...