Sulla sola ricerca del guasto va applicata l’Iva al 22%

La domanda Quale aliquota Iva applica l’impresa edile, nei confronti di un condominio, per un semplice sopralluogo, finalizzato alle ricerca di un guasto sulle parti comuni condominiali? Si precisa che a tale sopralluogo non sono seguite le opere di riparazione del guasto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 30 dicembre 2024

Al sopralluogo in questione si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. L’articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 488/1999 prevede l’aliquota Iva ridotta del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Questa agevolazione non si estende alle...