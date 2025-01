La Manovra 2025: tra incentivi green, sostegno al reddito e misure a garanzia della prima casa

Approvata la legge di Bilancio per il 2025 e per il biennio successivo, si guarda agli esercizi finanziari futuri con la diversa prospettiva pluriennale definita dalla nuova governance economica europea, che impone agli Stati membri una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle specificità dei singoli Paesi e delle priorità condivise a livello europeo, in tema di transizione ecologica, cambiamenti climatici e, più in generale, di solidarietà e coesione sociale.